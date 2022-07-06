В Минобороны Британии сообщили о прибытии на обучение украинских военнослужащих

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Первая группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию, чтобы за несколько месяцев пройти военную подготовку. Об этом сообщил министр обороны страны Бен Уоллес.
По его словам, прибывшие солдаты пройдут курсы, которые основаны на базовой военной подготовке Великобритании.
"Это включает в себя огневую подготовку, первую помощь на поле боя, полевую выучку, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов", – приводит слова Уоллеса РИА Новости.
При этом каждый курс будет длиться несколько недель.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что освоение новых способов ведения боевых действий с учетом опыта военной спецоперации на Украине станет приоритетом в летнем периоде обучения Вооруженных сил РФ. По его словам, также российские военные сконцентрируются на тактической стрельбе и оказании первой помощи на поле боя.
Освобожденные города ЛНР будут разминировать не менее двух-трех месяцев
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