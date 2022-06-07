Опыт спецоперации на Украине будет применяться при обучении ВС РФ – Шойгу

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Освоение новых способов ведения боевых действий с учетом опыта военной спецоперации на Украине станет приоритетом в летнем периоде обучения Вооруженных сил РФ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В ходе летнего периода обучения особое внимание уделим новым способам ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции и других вооруженных конфликтов", – сказал он.

По словам Шойгу, также российские военные сконцентрируются на тактической стрельбе и оказании первой помощи на поле боя. Министр уточнил, что практические занятия будут проходить в местах базирования подразделений, а также на полигонах.

Шойгу добавил, что Минобороны проделало большую подготовительную работу к новому периоду обучения, который стартовал 1 июня.

"Проведено более девяти тысяч мероприятий, в числе которых сборы различного уровня, инструкторско-методические и показные учения, а также ремонт и модернизация учебно-материальной базы", – заявил он.

Ранее Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка. По его словам, в настоящее время продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов. Министр добавил, что в настоящее время освобождено 97% территории ЛНР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

