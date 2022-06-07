Количество украинских военнопленных превысило 6,4 тысячи человек – Шойгу

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Количество украинских военнопленных возросло до 6,4 тысячи человек. Об этом на селекторном совещании заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

О количестве пленных украинских военных глава Минобороны рассказал, комментируя промежуточные итоги специальной военной операции.

"За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины, их общее количество составляет 6 тысяч 489 человек", – отметил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что в плен российским вооруженным силам сдались около 2,5 тысячи украинских военных с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Он отметил, что вопрос обмена пленных стоит на контроле главного управления разведки Минобороны Украины и прорабатывается специальным объединенным органом.

Международная обстановка обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

