Красный Крест по-разному относится к российским и украинским пленным – Москалькова

Фото: kremlin.ru
Международный комитет Красного Креста демонстрирует разное отношение к российским и украинским пленным, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщает РИА Новости.
"Меня очень волнует, что МККК, на мой взгляд, не одинаково относится к нашим пленным и к украинским. Мы видели, когда пленные выходили из "Азовстали", присутствовал Красный Крест: с блокнотиками, переписывали, реестр составлялся", – сказала она.
При этом, по словам Москальковой, МККК до сих пор не предоставил отчет о посещении российских пленных в соответствии с запросом Москвы.
"Я не получила пока ответа на то, сколько наших пленных посетил МККК, какие условия содержания?" – подчеркнула омбудсмен.
Москалькова отметила, что РФ поддерживает диалог по данному вопросу с украинской стороной.
"Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы не допустить пыток и помочь нашим ребятам вернуться домой", – заключила омбудсмен.
Ранее Москалькова представила Владимиру Путину ежегодный доклад и сообщила о работе с прибывшими в РФ гражданами ДНР, ЛНР и Украины, а также о теме возвращения из плена военнослужащих России. По ее словам, с начала военной спецоперации на Украине ей поступило свыше 3 тысяч обращений в защиту нарушенных украинскими властями прав и законных интересов гражданских лиц и военнослужащих.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Москалькова сообщила о 3 тыс обращений о нарушении прав людей на территории Украины
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