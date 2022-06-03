Замкомандира подразделения ДНР заявил о похищении дочери СБУ

14:53
Фото: ТАСС/Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины
Заместитель командира одного из подразделений ДНР Владимир Демченко заявил о похищении своей дочери Службой безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, 16 апреля он получил от дочери сообщение с просьбой позвонить, однако дозвониться до нее так и не смог. После этого ему пришло сообщение в Telegram: "Папа, меня забрали из-за тебя. Завтра в 23:00 с тобой выйдут на связь".
Демченко рассказал, что вечером 17 апреля с ним связались неизвестные, объявив себя представителями Сил специальных операций. Он отметил, что во время разговора, который длился около 20 минут, сотрудники спецслужб пытались склонить его к сотрудничеству.
Замкомандира пояснил, что разговора не получилось, а после они пропали. Демченко добавил, что пытался разыскать дочь, однако все действия были безуспешными.
"Я сам был в плену, и выходы на СИЗО и ИВС у меня есть. Кати нет ни в СИЗО, ни в ИВС. По СБУ она не проходит. Где она находится, я не имею понятия", – заключил Демченко.
Он обратился в Генпрокуратуру ДНР, где возбудили уголовное дело о захвате заложников. В ведомстве отметили, что также похитили и зятя Демченко.
Ранее СБУ задержала ведущего конструктора авиастроительного предприятия "Антонов" за поддержку специальной военной операции РФ. Отмечается, что сотруднику были предъявлены обвинения по факту распространения в интернете публикаций с "оправданием вооруженной агрессии РФ" (часть 2 статья 436-2 УК Украины), за что ему грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.
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