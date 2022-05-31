Конструктор предприятия "Антонов" задержан СБУ за поддержку спецоперации

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала ведущего конструктора авиастроительного предприятия "Антонов" за поддержку специальной военной операции РФ, сообщается на сайте прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что сотруднику были предъявлены обвинения по факту распространения в интернете публикаций с "оправданием вооруженной агрессии РФ" (часть 2 статья 436-2 УК Украины), за что ему грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.

В ведомстве отметили, что при обыске у подозреваемого изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, использовавшиеся для "противоправной деятельности", а также фото- и видеоматериалы с "антиукраинским контентом".

При этом имя и фамилия конструктора не сообщаются. Известно, что он проживает в Ирпене.

Кроме того, компания "Укроборонпром", в которую входит "Антонов", подтвердила задержание одного из своих работников.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали одного из лидеров движения Виктора Медведчука "Украинский выбор" по обвинению в подготовке к свержению конституционного строя.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.