Служба безопасности Украины заявила о задержании соратника Медведчука

Фото: ТАСС/Zuma

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали одного из лидеров движения Виктора Медведчука "Украинский выбор" по обвинению в подготовке к свержению конституционного строя. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"По данным следствия, он занимался подготовкой к свержению конституционного строя на Украине, координируя свои действия с российскими спецслужбами", – говорится в сообщении.

Личность задержанного не раскрывается.

В октябре 2021 года Медведчуку было предъявлено обвинение в госизмене и содействии террористической организации. В марте 2022 года суд на Украине заочно арестовал политика. 12 апреля стало известно о его задержании.