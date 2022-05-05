Задержанного в Испании блогера Шария отпустили под подписку о невыезде

Фото: youtube/Анатолий Шарий

Национальная судебная коллегия Испании подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что суд отпустил украинского блогера Анатолия Шария под подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС.

Судья решил оставить Шария на свободе с применением отдельных мер пресечения. Речь идет в том числе о необходимости дважды в месяц отмечаться в суде. Кроме того, у блогера изъяли паспорт.

О задержании Анатолия Шария стало известно ранее в четверг. Пророссийского блогера подозревают в государственной измене. Как отметили в СБУ, он был задержан 4 мая при сотрудничестве испанских и украинских правоохранителей.

Блогер является основателем "Партии Шария". Ее деятельность была остановлена по решению Совета национальной безопасности и обороны после начала российской спецоперации по защите ДНР и ЛНР.

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что задержание украинского блогера Анатолия Шария в Испании направлено на запугивание журналистов. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о задержании Шария.

