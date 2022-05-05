Песков не смог оценить правдивость сообщений о задержании блогера Шария

Фото: youtube/Анатолий Шарий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о задержании СБУ украинского блогера Анатолия Шария, отметив, что не может оценить достоверность этой информации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Насколько эта информация соответствует действительности, я не могу сейчас сказать", – подчеркнул он.

Песков пояснил, что владеет лишь той информацией по ситуации с Шарием, которую публикуют СМИ.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о задержании Анатолия Шария в Испании. Пророссийского блогера подозревают в государственной измене. Отмечалось, что он был задержан правоохранителями Испании при сотрудничестве со спецслужбами Украины 4 мая.

Блогер является основателем "Партии Шария". Ее деятельность была остановлена по решению Совета национальной безопасности и обороны после начала спецоперации России на Украине.