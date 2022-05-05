В Кремле заявили, что Путин не озвучивал новых приказов по "Азовстали"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новых приказов по "Азовстали" в Мариуполе от Владимира Путина не было.

"Вы были свидетелями, публично президент и главнокомандующий дал приказ воздержаться от штурма, каких-либо иных приказов главнокомандующим не озвучивалось", – приводит его слова "Интерфакс".

Песков добавил, что российские военные продолжают блокировку "Азовстали", при этом работают гуманитарные коридоры. Он также призвал тщательным образом фильтровать информацию, поступающую от украинской стороны.

Вооруженные силы РФ 5, 6 и 7 мая открывают гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с "Азовстали". Он будет работать с 08:00 до 18:00. На этот период российские военные и формирования ДНР будут в одностороннем порядке прекращать любые боевые действия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что штурм металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе прекращен. Приказ об отмене отдал Владимир Путин.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что оставшиеся украинские боевики, находящиеся на территории "Азовстали", надежно блокированы. По словам министра, неоднократные предложения выпустить мирное население и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения были проигнорированы националистами.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.