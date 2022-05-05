Володин прокомментировал предложение боевиков на "Азовстали" обменять граждан на продукты

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал типичным поведением террористов предложение боевиков на "Азовстали" обменять граждан на продукты.

"Вдумайтесь, сначала они заманили людей на завод, затем, прикрываясь ими как живым щитом, отсиживались, а теперь хотят обменять на продукты питания, оценивая жизнь человека в 66,6 килограмма. Преследуя лишь одну цель – спасение собственной шкуры. Хуже могло быть только людоедство – съесть заложников. Типичное поведение террористов", – написал он в своем телеграм-канале.

Володин также назвал данное предложение наглядным примером того, кто такие нацисты и почему с ними нужно бороться.

Ранее сообщалось, что украинские боевики, засевшие на "Азовстали", предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства.

По данным представителя штаба операции по освобождению предприятия, в катакомбах комбината находятся свыше 200 гражданских, включая женщин, детей и стариков. Для их спасения российским военным приходится поддерживать контакты с нацистами "Азова" и представителями СБУ.

Вооруженные силы РФ 5, 6 и 7 мая откроют гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с "Азовстали". Он будет работать с 08:00 до 18:00. На этот период российские военные и формирования ДНР будут в одностороннем порядке прекращать любые боевые действия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что штурм металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе прекращен. Приказ об отмене отдал Владимир Путин.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что оставшиеся украинские боевики, находящиеся на территории "Азовстали", надежно блокированы. По словам министра, неоднократные предложения выпустить мирное население и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения были проигнорированы националистами.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.