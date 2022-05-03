СБУ задерживают пророссийски настроенных граждан на Украине – МО РФ

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Подразделения территориальной обороны и сотрудники Службы безопасности Украины задерживают и увозят в неизвестном направлении граждан, осуждающих действия Киева. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, боевики проверяют у граждан телефоны. Если внутри находят вызовы на номера российских абонентов и переписки, то их увозят в неизвестном направлении. Мизинцев подчеркнул, что домой не вернулись десятки задержанных.

"По достоверно установленным данным, подобные масштабные рейды ранее проведены в Николаеве, Сумах, Чернигове и других населенных пунктах", – отметил Мизинцев.

Ранее Мизинцев рассказал, что в Россию за сутки эвакуировали 11 564 человека, в том числе 1 571 ребенка, из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР. Всего с начала спецоперации удалось перевезти в Россию 1 103 701 гражданина. Границу с РФ пересекли 142 973 автомобиля.

