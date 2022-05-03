В МО РФ сообщили об эвакуации свыше 11 тыс человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР

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Вооруженные силы России эвакуировали в страну 11 564 человека, в том числе 1 571 ребенка, из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР за сутки. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он добавил, что эвакуацию провели без участия властей Украины. Всего с начала спецоперации удалось перевезти в Россию 1 103 701 гражданина. Границу с РФ пересекли 142 973 автомобиля.

"За прошедшие сутки на горячую линию межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 123 обращения с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей", – подчеркнул Мизинцев.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что авиация России поразила 39 военных объектов Украины, среди которых два пункта управления и 36 районов скопления сил и техники. По его словам, артиллерия поразила 11 пунктов управления, 54 огневые позиции украинских артиллерийских подразделений.

