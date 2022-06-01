МО РФ сообщило, что украинские боевики планируют провокацию с ракетами большой дальности

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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о готовящейся провокации военными ВСУ в виде нанесения удара ракетами большой дальности по территории РФ. Таким образом они хотят спровоцировать российских военнослужащих на ответный огонь.
"В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города. Этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооруженные силы России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения", – сообщил он.
Ранее Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики готовят провокацию в Сумах с применением отравляющих веществ, чтобы обвинить в ней Вооруженные силы России.
Он подчеркнул, что неонацисты хотят обстрелять приграничную территорию РФ из жилого района Сум, спровоцировав российские подразделения на ответный удар, а после этого они планируют взорвать емкости с химически опасными веществами.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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