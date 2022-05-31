В МО РФ заявили об эвакуации более 20 тыс человек с Украины, из ЛНР и ДНР за сутки

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20 043 человека, в том числе 2 886 детей, эвакуировали в Россию из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР за сутки. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в общей сложности с начала спецоперации удалось эвакуировать 1 576 301 человека, из которых 257 156 – дети.

Мизинцев также рассказал, что на Украину доставили 24 652,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Он отметил, что была проведена 1 081 гуманитарная акция.

Мизинцев подчеркнул, что за последние сутки в ДНР и Харьковской области прошли три акции, населению передали 309,8 тонны гуманитарной помощи.

"31 мая 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой народной республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 391,9 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", – добавил он.

По его словам, на пунктах сбора подготовили более 28 000 тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российские военные уничтожили еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Два БПЛА были сбиты в районе Донецка и Макеевки в ДНР, еще два – в районе сел Липцы и Большие Проходы в Харьковской области, по одному – в районе Попасной в ЛНР и острова Змеиный.

