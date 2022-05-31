ВС РФ обнаружили на "Азовстали" фургон с заминированными трупами

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Изотермический фургон обнаружили российские военные в ходе обследования подземных сооружений "Азовстали", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В фургоне с неработавшей системой охлаждения были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ", – рассказал Конашенков.

Также в ходе обследования саперы выявили четыре мины, установленные под телами погибших. Совокупная масса взрывчатого вещества была достаточна для уничтожения тел. По данным МО РФ, минирование было проведено по указанию Киева, чтобы в дальнейшем обвинить Россию в намеренном уничтожении останков и не допустить их передачи родственникам.

В ближайшее время тела будут отданы представителям Украины.

Конашенков напомнил, что азовцы просили Владимира Зеленского забрать погибших, чтобы семьи могли их похоронить, но никаких запросов со стороны Киева не поступало.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК РФ нашли на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе иностранное оружие и места, где сжигалась форма. Представители ведомства осмотрели разбитые позиции ВСУ, места расположения частей нацбатальона "Азов", а также производственные и административные площади предприятия.

20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении комбината "Азовсталь" и Мариуполя от украинских боевиков. Всего с 16 мая в плен сдались 2 439 нацистов батальона "Азов" и украинских военных, заблокированных на территории завода.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

