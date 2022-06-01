Генсек ООН призвал как можно скорее провести обмен пленными РФ и Украины

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Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация настаивает на необходимости как можно скорее провести обмен пленными России и Украины.

Отвечая на вопрос, готова ли ООН участвовать в возвращении на Украину сдавшихся в Мариуполе военных, Гутерриш ответил, что организация оказывала помощь в эвакуации гражданских лиц с металлургического комбината "Азовсталь".

"ООН не была напрямую вовлечена в вопрос (выхода. – Прим. ред.) военных, потому что это не наша компетенция", – приводит слова генсека ООН ТАСС.

20 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении комбината "Азовсталь" и Мариуполя от украинских боевиков. Всего с 16 мая в плен сдались 2 439 нацистов батальона "Азов" и украинских военных, заблокированных на территории завода.

Позднее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко допустил возможность обсуждения с украинской стороной обмена российских пленных на военных ВСУ с завода "Азовсталь".

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

