МККК признал задержку с предоставлением ответа Москальковой о военнопленных на Украине

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Международный комитет Красного Креста признал задержку с предоставлением ответа на запрос уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о российских военнопленных на Украине. Об этом со ссылкой на пресс-службы МККК сообщает РИА Новости.

В организации заявили, что предоставят ответ в кратчайшие сроки.

"Да, мы подтверждаем, что получили письмо от госпожи Москальковой. Действительно, произошла задержка с предоставлением официального ответа", – говорится в сообщении.

С просьбой предоставить информацию о российских военнопленных на Украине и помочь посетить их к президенту МККК Петеру Мауреру уполномоченный по правам человека в РФ обратилась на прошлой неделе.

В середине мая Москалькова сообщила, что поступило два новых обращения об удержании на судоремонтных заводах Украины гражданских судов с экипажами из России. Речь идет о 73 российских граждан с судов "Волго-Балт 193", "Волго-Балт 225", "Волго-Балт 224 "Нэвиджер-2", "Омский 6", "Омский 132", "Рондо", "Свирь".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.