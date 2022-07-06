Военнообязанных жителей Запорожья призвали уехать в освобожденные города

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал военнообязанных жителей региона уехать в освобожденные города, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.
По его словам, на контролируемой Киевом части Запорожья на блокпостах несут службу полицейские из Ивано-Франковска и Львова, а люди в форме военнослужащих Вооруженных сил Украины вручают жителям областного центра повестки в армию.
"На временно подконтрольной режиму [Владимира] Зеленского территории Запорожской области военнообязанным мужчинам запретили выезд. Теперь уехать можно только со специальным разрешением районного или городского военкомата", – написал Рогов в своем телеграм-канале.
Он призвал жителей региона соблюдать осторожность, не получать повестки и не находиться по адресу регистрации. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации области, киевские власти проводят политику закрепощения населения Украины, которую начали реализовывать именно в Запорожье, поскольку жители области больше других не хотят убивать и умирать за интересы украинского президента.
Ранее Рогов предложил переименовать Украину в Украинское государство Ивано-Франковска и Львова (УГИЛ) по аналогии с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ. Он отметил, что в настоящее время именно выходцы из западных регионов – Ивано-Франковского и Львовского – занимают руководящие посты в остальных областях страны, выполняя роль сатрапов киевского режима.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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