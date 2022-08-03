Маршрутка подорвалась на мине "Лепесток" в Донецке

12:10
Фото: ТАСС/Александр Река
Маршрутное такси подорвалось на мине "Лепесток" на северной окраине Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"По улице Энгельса возле остановки "Дом быта" на мине подорвалось маршрутное такси № 10, следовавшее из поселка Октябрьский Рудник", – написал он в своем телеграм-канале.
Кулемзин уточнил, что мины также были обнаружены на Кремлевском проспекте, улицах Вахрушева и Шверника.
Информации о пострадавших в настоящее время нет.
Ранее сообщалось, что более 600 противопехотных мин "Лепесток" обезврежены представителями Росгвардии в Харьковской области. Уточнялось, что как военнослужащие, так и мирные жители могли пострадать в результате разрыва мин.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Жителей Донецка попросили не выходить на улицу в темное время суток
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