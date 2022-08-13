Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем

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Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Штаты находятся на грани войны с РФ и Китаем. Об этом пишет The Wall Street Journal.
"Мы на грани войны с Россией и Китаем из-за вопросов, которые мы частично создали, не имея представления о том, чем это закончится или к чему может привести", – сказал он.
Киссинджер также добавил, что настроить Москву и Пекин друг против друга не получится.
Ранее бывший американский советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США не хватит запасов высокоточных ракет и боеприпасов для гипотетического вооруженного конфликта с Китаем из-за поставок на Украину.
По его мнению, в случае конфронтации вокруг Тайваня американские ВМС попытаются блокировать тихоокеанское побережье КНР. Тем не менее, как предположил Макгрегор, блокада не лишит Китай основного стратегического преимущества.
В свою очередь, американская армия столкнется с дефицитом некоторых видов вооружений из-за длительности блокады.
Пекин начал масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня
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