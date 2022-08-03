В КНР раскритиковали попытки Запада исключить РФ из международных переговоров

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Глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг назвал некорректными попытки некоторых стран Запада исключить Россию из международных переговоров.

Такое заявление дипломат сделал на полях обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Западные страны сейчас пытаются не разговаривать с Россией вовсе, исключить ее из международных дискуссий. Мы не думаем, что это корректно", – приводит его слова РИА Новости.

В ходе конференции Цонг также заявил, что Китай сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, однако не исключает военных мер, чтобы сдержать сепаратистский потенциал.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что попытки западных стран изолировать Россию от остального мира обернулись неудачей. По ее мнению, продолжая так действовать, Запад заводит себя в тупиковое положение.