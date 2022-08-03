В КНР раскритиковали попытки Запада исключить РФ из международных переговоров

Фото: depositphotos/denisismagilov
Глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг назвал некорректными попытки некоторых стран Запада исключить Россию из международных переговоров.
Такое заявление дипломат сделал на полях обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
"Западные страны сейчас пытаются не разговаривать с Россией вовсе, исключить ее из международных дискуссий. Мы не думаем, что это корректно", – приводит его слова РИА Новости.
В ходе конференции Цонг также заявил, что Китай сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, однако не исключает военных мер, чтобы сдержать сепаратистский потенциал.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что попытки западных стран изолировать Россию от остального мира обернулись неудачей. По ее мнению, продолжая так действовать, Запад заводит себя в тупиковое положение.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: