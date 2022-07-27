Запад заходит в тупик в попытках изолировать Россию – МИД РФ

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Попытки западных стран изолировать Россию от остального мира обернулись неудачей, продолжая их, Запад заводит себя в тупиковое положение, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
"Изоляция, которую объявил Запад в отношении России, превратилась в самоизоляцию Запада от остального мира. Мы сейчас этот процесс наблюдаем просто на земле, в том числе в ходе визитов в различные страны", – сказала она в эфире радио Sputnik.
По словам Захаровой, попытки запугивания министров и президентов различных стран и навязывание им своих условий не смогут улучшить положение Запада.
"Они ставят себя в еще более глупое положение и заводят себя в еще больший тупик", – заявила она.
Захарова отметила, что таким образом Запад лишь усугубляет имеющиеся у него сложности. При этом, по ее словам, у западных стран не остается политических и дипломатических ресурсов для изменения этой ситуации.
"Я понимаю, что для них это была, возможно, такая финальная игра. Возможно, действительно они задрали ставки настолько, что на кон нужно было поставить все, даже то, чего нет. А именно реноме. Они посчитали, что могут рискнуть в том числе и собственным именем... Они поставили на кон все – и ставка не сыграла", – пояснила Захарова.
Она добавила, что теперь эта ставка начинает играть против Запада, демонстрируя все более сильный эффект.
Ранее Захарова заявила, что действия Соединенных Штатов, Германии и других стран Евросоюза поставили Украину в положение рабской зависимости от коллективного Запада. Так она прокомментировала заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия стремится "полностью подчинить себе Украину".
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