Украина находится в рабской зависимости от Запада – Захарова

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Действия Соединенных Штатов, Германии и других стран Евросоюза поставили Украину в положение рабской зависимости от коллективного Запада, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Так она прокомментировала заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия стремится "полностью подчинить себе Украину", поскольку, по ее мнению, об этом свидетельствуют слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о намерении Москвы избавить страну от антинародного киевского режима.

"Я могу ей ответить, что действия ее страны вкупе с действиями стран ЕС и США как раз-таки поставили Украину и украинский народ в зависимость, в полную рабскую зависимость от стран Запада", – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее Захарова заявила, что решение Евросоюза о выделении дополнительных 500 миллионов евро на поставки оружия Украине свидетельствует о тотальной неготовности ЕС помогать политическому урегулированию ситуации.