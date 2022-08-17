В МИД РФ отметили рост товарооборота России и Китая в 2022 году

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Рост торгового оборота между Россией и Китаем достиг колоссальных темпов в 2022 году, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"С Китаем у нас в 2021 году был товарооборот порядка 140 миллиардов долларов. В этом году он растет колоссальными темпами. У нас выстроена за последние 20 лет комплексная система двусторонних связей на самых разных уровнях – от высшего до регионального – в различных сферах и секторах", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И выразили удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений, не подверженных влиянию внешней конъюнктуры. Об этом сообщил российский МИД по итогам двусторонней встречи в Камбодже.
Стороны договорились продолжить наращивать сотрудничество и внешнеполитическую координацию в русле договоренностей, достигнутых главами России и Китая. Также они обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия в форматах АСЕАН, АРФ и ВАС.
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