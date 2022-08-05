Лавров и Ван И выразили удовлетворение динамикой развития отношений РФ и Китая

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И выразили удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений, не подверженных влиянию внешней конъюнктуры. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство по итогам двусторонней встречи в Камбодже.

Стороны договорились продолжить наращивать сотрудничество и внешнеполитическую координацию в русле договоренностей, достигнутых главами России и Китая. Также они обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия в форматах АСЕАН, АРФ и ВАС.

Лавров и Ван И подчеркнули необходимость поддерживать асеаноцентричную архитектуру безопасности из-за усиливающейся активности США по созданию узкоблоковых структур в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Обсудили они и несколько актуальных проблем региональной и международной повестки дня. Министры высоко оценили двустороннее взаимодействие на площадке ООН, рассмотрели вопросы реформирования всемирной организации, подтвердили стремление к дальнейшему расширению сотрудничества в форматах БРИКС и РИК.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что визит Пелоси на Тайвань является попыткой Соединенных Штатов доказать миру свою безнаказанность.

