Лавров и Ван И выразили удовлетворение динамикой развития отношений РФ и Китая

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Глава МИД России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И выразили удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений, не подверженных влиянию внешней конъюнктуры. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство по итогам двусторонней встречи в Камбодже.
Стороны договорились продолжить наращивать сотрудничество и внешнеполитическую координацию в русле договоренностей, достигнутых главами России и Китая. Также они обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия в форматах АСЕАН, АРФ и ВАС.
Лавров и Ван И подчеркнули необходимость поддерживать асеаноцентричную архитектуру безопасности из-за усиливающейся активности США по созданию узкоблоковых структур в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Обсудили они и несколько актуальных проблем региональной и международной повестки дня. Министры высоко оценили двустороннее взаимодействие на площадке ООН, рассмотрели вопросы реформирования всемирной организации, подтвердили стремление к дальнейшему расширению сотрудничества в форматах БРИКС и РИК.
Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что визит Пелоси на Тайвань является попыткой Соединенных Штатов доказать миру свою безнаказанность.
Лавров прокомментировал визит Пелоси на Тайвань
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