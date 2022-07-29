Лавров заявил Блинкену, что поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт

Фото: kremlin.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что продолжающиеся поставки вооружения Украине лишь затягивают конфликт. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
По словам Лаврова, поставляя оружие, Запад лишь продлевает агонию и умножает количество жертв. Российский министр подчеркнул, что вооружение применяется против мирного населения.
Кроме того, глава МИД РФ изложил российские принципиальные подходы к спецоперации. Он также отметил, что цели и задачи этой операции будут выполнены.
Отдельно Лавров подчеркнул, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного права. По его словам, на освобождаемых территориях налажена системная работа по возвращению к мирной жизни.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планов организовать телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена сейчас нет.
До этого глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США направили запрос России на проведение телефонного разговора между госсекретарем Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, Соединенные Штаты ясно дали понять Москве, что хотят провести телефонный разговор.
Позже стало известно, что Россия согласовывает время контакта с госсекретарем США Блинкеном. Лавров отметил, что готов выслушать предложения Вашингтона по обмену заключенными и вывозу зерна с Украины. При этом он отметил, что МИД РФ попросил американских коллег уточнить возможные темы обсуждения, однако пока не получил ответа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: