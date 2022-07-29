Лавров заявил Блинкену, что поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что продолжающиеся поставки вооружения Украине лишь затягивают конфликт. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

По словам Лаврова, поставляя оружие, Запад лишь продлевает агонию и умножает количество жертв. Российский министр подчеркнул, что вооружение применяется против мирного населения.

Кроме того, глава МИД РФ изложил российские принципиальные подходы к спецоперации. Он также отметил, что цели и задачи этой операции будут выполнены.

Отдельно Лавров подчеркнул, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного права. По его словам, на освобождаемых территориях налажена системная работа по возвращению к мирной жизни.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планов организовать телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена сейчас нет.

До этого глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США направили запрос России на проведение телефонного разговора между госсекретарем Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, Соединенные Штаты ясно дали понять Москве, что хотят провести телефонный разговор.

Позже стало известно, что Россия согласовывает время контакта с госсекретарем США Блинкеном. Лавров отметил, что готов выслушать предложения Вашингтона по обмену заключенными и вывозу зерна с Украины. При этом он отметил, что МИД РФ попросил американских коллег уточнить возможные темы обсуждения, однако пока не получил ответа.

