Песков заявил об отсутствии планов организации телефонного разговора Путина и Байдена

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Планов организовать телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что, несмотря на планируемый контакт главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, планов по Путину – Байдену никаких нет, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия согласовывает время контакта с госсекретарем США Блинкеном. Лавров отметил, что готов выслушать предложения Вашингтона по обмену заключенными и вывозу зерна из Украины. При этом он отметил, что МИД РФ попросил американских коллег уточнить возможные темы обсуждения, однако пока не получил ответа.

До этого глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США направили запрос России на проведение телефонного разговора между госсекретарем Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, Соединенные Штаты ясно дали понять Москве, что хотят провести телефонный разговор.

