Захарова прокомментировала запрос США на разговор Лаврова и Блинкена

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уделит время просьбе США о телефонном разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном, когда позволит его график. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



По ее словам, в настоящее время у Лаврова полный реальными делами график международных контактов.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США направили запрос России на проведение телефонного разговора между госсекретарем Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, Соединенные Штаты ясно дали понять Москве, что хотят провести телефонный разговор.

