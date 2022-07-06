В Госдепе заявили, что Россия должна дать США повод для встречи Лаврова и Блинкена

В Госдепартаменте США ждут повода для встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Штатов Энтони Блинкена. При этом в Вашингтоне настаивают, что дать этот повод должна именно Россия.

Пока же в Белом доме не видят предпосылок для разговора главы российского МИД и американского госсекретаря. Хотя там признают, что тем для такого разговора много, и в первую очередь – это украинский кризис.

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