Пушилин заявил о переброске подразделений ДНР на донецкое направление

Фото: ТАСС/Александр Гармаев

Подразделения ДНР, которые помогали в освобождении ЛНР, переброшены на донецкое направление, заявил глава республики Денис Пушилин. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, также переместился и второй Луганский корпус.

Пушилин напомнил, что ВСУ продолжают наносить разрушительные удары по объектам гражданской инфраструктуры в Донецке, Ясиноватой, Макеевке и Горловке. По его мнению, это происходит из-за того, что украинские военнослужащие уже не считают Донбасс своим регионом.

Глава ДНР добавил, что подразделения республики в настоящее время ведут контрбатарейную борьбу.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении ЛНР 3 июля. За сутки до этого под контроль российских военных перешел Лисичанск и прилегающие к нему населенные пункты, в том числе Малорязанцево, Белогоровка и другие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

