Шойгу назвал главные приоритеты РФ при проведении спецоперации на Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Главными приоритетами России при проведении спецоперации на Украине является сохранение жизни и здоровья российских военных и гражданского населения, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим", – приводит слова Шойгу РИА Новости.

По его словам, западные страны продолжают поставлять Киеву оружие, чтобы затянуть конфликт. Он уточнил, что на Украину уже доставлено свыше 28 тысяч тонн военных грузов.

Шойгу добавил, что часть этого оружия попадает в страны Ближнего Востока и на черный рынок.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что цели специальной военной операции России на Украине будут достигнуты независимо от поставок Киеву оружия западными странами. В их числе политик назвал обеспечение защиты людей от геноцида со стороны властей Украины, демилитаризацию и денацификацию украинской территории, а также ее нейтральный статус.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

