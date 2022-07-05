Песков заявил о наличии у Минобороны РФ плана в случае расширения НАТО

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Минобороны России имеет план по мерам обеспечения безопасности страны на фоне присоединения к НАТО Финляндии и Швеции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такие варианты прорабатывают не в Кремле, а в министерстве обороны. Мы с вами уже много раз говорили, что соответствующие планы там есть, и работа ведется по обеспечению нашей безопасности", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто подписали протоколы о вступлении своих государств в НАТО.

Церемония подписания документов прошла в штаб-квартире организации в Брюсселе. Помимо Линде и Хаависто, протоколы подписали послы 30 стран НАТО. Процесс вступления государств в Североатлантический альянс завершится после ратификации документов всеми странами – членами военного блока.

29 июня члены НАТО в ходе саммита в Мадриде приняли решение пригласить Швецию и Финляндию в Альянс. Согласно процедуре, сначала будет подписан протокол о вступлении, за которым последует ратификация на уровне национальных парламентов.

4 июля Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в НАТО, формально подтвердив свое намерение соблюдать соответствующие политические, юридические и военные обязательства.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Россия не обеспокоена возможным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры Альянса в этих странах.

