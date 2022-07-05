Депутат ГД заявил, что освещавшие спецоперацию военные журналисты получат статус ветерана

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Занимавшиеся освещением специальной военной операции на Украине военные корреспонденты получат статус ветерана, заявил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

"Принятые нормы распространяются на военных корреспондентов", – сообщил он РИА Новости.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о предоставлении статуса ветерана гражданам, участвующим в специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

Уточняется, что в данном случае речь идет о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных бригадах, медиках и других специалистах.

До этого Владимир Путин подписал закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами. Документ предусматривает предоставление ветеранам спецоперации доступа к государственной системе соцзащиты.

