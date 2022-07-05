ГД приняла закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, участвующим в СВО

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о предоставлении статуса ветерана гражданам, участвующим в специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

Уточняется, что в данном случае речь идет о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных бригадах, медиках и других специалистах.

Теперь, по закону, граждане данных категорий могут рассчитывать на меры социальной поддержки. Среди них – налоговые льготы и некоторые другие преимущества.

Ранее Минобороны предложило предоставить статус ветерана боевых действий военнослужащим, участвующим в спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Предполагаемые расходы федерального бюджета на эти цели в текущем году составят 5,01 миллиарда рублей.

Позднее Владимир Путин подписал закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами. Документ предусматривает предоставление ветеранам спецоперации доступа к государственной системе соцзащиты.