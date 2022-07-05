Освобожденные города ЛНР будут разминировать не менее двух-трех месяцев – МВД ЛНР.

Канада стала первой страной, ратифицировавшей членство Финляндии и Швеции в НАТО – Трюдо.

Кабмин РФ утвердил выделение субсидий школьникам на обучение языкам программирования.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.