Volkswagen объявил о закрытии производства в Нижнем Новгороде

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Немецкий автомобильный концерн Volkswagen принял решение о прекращении производства на мощностях "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде, заявила директор по связям с общественностью российского подразделения Volkswagen Group Наталья Костюкович. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Учитывая общий высокий уровень неопределенности и невозможность спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде, Volkswagen Group Rus приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде 05.07.2022", – сказала она.

Костюкович подчеркнула, что закрытие офиса Volkswagen осуществляется в соответствии с трудовым законодательством РФ. По ее словам, компания исполнит все обязательства перед сотрудниками. Также Костюкович отметила, что большинство сотрудников нижегородского подразделения приняли предложение добровольно покинуть компанию.

"В настоящий момент количество сотрудников, которых затронет процесс закрытия офиса, составляет примерно 60 человек. Прошу обратить внимание, что речь идет не о производственном персонале ГАЗа, а только о собственных сотрудниках Volkswagen Group Rus", – отметила собеседница.

В начале марта немецкая компания Volkswagen Group и чешский концерн Skoda Auto приняли решение приостановить производство в РФ, а также прекратить экспорт автомобилей в страну. В качестве причины называлась текущая ситуация на Украине, которая характеризуется значительной неопределенностью.

Позднее появилась информация, что Volkswagen может возобновить производство в России этим летом. Речь шла о заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Тогда сообщалось, что работа официально приостановлена до мая.

В конце мая в Volkswagen заявили, что компания не будет возобновлять производство в России. Там отметили, что площадки для ведения деятельности находятся в простое, а сроки возобновления выпуска авто спрогнозировать нельзя.