Volkswagen предложил сотрудникам нижегородского завода уволиться за шесть зарплат

Фото: ТАСС/Sina Schuldt/dpa
В Volkswagen предложили сотрудникам компании в Нижнем Новгороде добровольно уйти в течение месяца с выплатой до шести зарплат. Об этом сообщает "Коммерсант".
Отмечается, что тем работникам, которые уволятся до 17 июня, будет выплачено шесть окладов, до 29 июня – пять.
Volkswagen данную информацию подтвердил. По словам представителей компании, принявшим условия организации россиянам пообещали, помимо финансовой компенсации, медстраховку до конца текущего года и личное IT-оборудование.
Советник практики трудового права Alumni Partners Юрий Иванов уточнил, что на сегодняшний день компании по возможности воздерживаются от официальных сокращений по причине достаточно сложной схемы и негативного для работодателя тренда с 2020 года по спорам об увольнении, а также высокого риска восстановления работника.
Таким образом, по словам эксперта, вместо сокращения организации стали все чаще предлагать увольнение по соглашению сторон с выплатой компенсации, почти равной сумме, которую получили бы при увольнении в связи с сокращением.
В начале марта немецкая компания Volkswagen Group и чешский концерн Skoda Auto приняли решения приостановить производство в РФ, а также прекратить экспорт автомобилей в страну. В качестве причины называлась текущая ситуация на Украине, которая характеризуется значительной неопределенностью.
Позднее появилась информация, что Volkswagen пока не будет возобновлять производство в России. Сообщалось, что площадки для ведения деятельности компании находятся в простое, а сроки возобновления выпуска авто спрогнозировать нельзя.
Экономическая ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперты сообщили о постепенной стабилизации ситуации на авторынке
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