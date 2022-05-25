В Volkswagen оценили сроки возобновления производства

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Пока Volkswagen не будет возобновлять производство в России. Площадки для ведения деятельности компании находятся в простое, а сроки возобновления выпуска авто спрогнозировать нельзя, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Принимая во внимание высокий уровень неопределенности общей ситуации, на данный момент мы не можем спрогнозировать потенциальные сроки возобновления производства в России. В связи с высокой сложностью процесса планирования производства и непредсказуемостью общей ситуации мы также не можем спланировать объемы производства на 2022 год", – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что компания Volkswagen приостановила производство в РФ до дальнейшего уведомления. Между тем организация продолжит внимательно следить за ситуацией.

По словам представителей Volkswagen, сотрудники российского подразделения остаются в режиме простоя, при этом им по-прежнему выплачивают зарплату.

В начале марта немецкая компания Volkswagen Group и чешский концерн Skoda Auto приняли решения приостановить производство в РФ, а также прекратить экспорт автомобилей в страну. В качестве причины называлась текущая ситуация на Украине, которая характеризуется значительной неопределенностью.

Позднее появилась информация, что Volkswagen может возобновить производство в России этим летом. Речь шла о заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Тогда сообщалось, что работа официально приостановлена до мая.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

