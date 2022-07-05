Концерн Volvo опроверг слухи об уходе из России

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Автомобильный концерн Volvo Group не принимал решение о прекращении деятельности в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Volvo Group Trucks Russia.

"Компания Volvo Group не принимала решение об уходе с рынка", – сказали в подразделении.

Ранее стало известно, что Volvo Group приступил к сокращению персонала в своих российских структурах для адаптации к текущей неустойчивой ситуации. В настоящее время руководство российского подразделения компании определяет количество сокращаемых сотрудников и условия, на которых их будут увольнять.

Какие именно подразделения компании затронет сокращение, не сообщается. В настоящее время сотрудники завода Volvo продолжают находиться в режиме простоя.

В конце апреля СМИ сообщили, что концерн Volvo намерен сократить большую часть сотрудников в РФ. Речь шла о сокращении 80% персонала, за исключением административного. По информации дилеров, компания продолжает признавать свои гарантийные обязательства перед россиянами и с этой целью оставляет персонал, который обеспечит сервис.

