Volvo начинает сокращение сотрудников в России – СМИ

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Автомобильный концерн Volvo Group приступил к сокращению персонала в своих российских структурах для адаптации к текущей неустойчивой ситуации. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

В настоящее время руководство российского подразделения Volvo определяет количество сокращаемых сотрудников и условия, на которых их будут увольнять. В пресс-службе концерна не уточнили, какие именно структуры затронет сокращение. При этом там подчеркнули, что компания не принимала решение о прекращении деятельности в России.

"Завод Volvo Group в Калуге продолжит функционировать в режиме временной приостановки деятельности до принятия нового решения", – заявили в Volvo.

Там пояснили, что в настоящее время сотрудники завода продолжают находиться в режиме простоя.

В марте компания Volvo Cars заявила о приостановке импорта легковых авто в Россию. Тогда отмечалось, что гарантийное обслуживание проданных автомобилей будет осуществляться в прежнем режиме. Кроме того, Volvo Car Russia продолжает оказывать клиентам максимальную поддержку.

В конце апреля СМИ сообщили, что Volvo Cars намерена сократить большую часть сотрудников. Речь шла о сокращении 80% персонала, за исключением административного. По информации дилеров, компания продолжает признавать свои гарантийные обязательства перед россиянами и с этой целью оставляет персонал, который обеспечит сервис.