Volvo начинает сокращение сотрудников в России – СМИ

Фото: TACC/Zuma
Автомобильный концерн Volvo Group приступил к сокращению персонала в своих российских структурах для адаптации к текущей неустойчивой ситуации. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
В настоящее время руководство российского подразделения Volvo определяет количество сокращаемых сотрудников и условия, на которых их будут увольнять. В пресс-службе концерна не уточнили, какие именно структуры затронет сокращение. При этом там подчеркнули, что компания не принимала решение о прекращении деятельности в России.
"Завод Volvo Group в Калуге продолжит функционировать в режиме временной приостановки деятельности до принятия нового решения", – заявили в Volvo.
Там пояснили, что в настоящее время сотрудники завода продолжают находиться в режиме простоя.
В марте компания Volvo Cars заявила о приостановке импорта легковых авто в Россию. Тогда отмечалось, что гарантийное обслуживание проданных автомобилей будет осуществляться в прежнем режиме. Кроме того, Volvo Car Russia продолжает оказывать клиентам максимальную поддержку.
В конце апреля СМИ сообщили, что Volvo Cars намерена сократить большую часть сотрудников. Речь шла о сокращении 80% персонала, за исключением административного. По информации дилеров, компания продолжает признавать свои гарантийные обязательства перед россиянами и с этой целью оставляет персонал, который обеспечит сервис.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: