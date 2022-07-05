Военный эксперт прокомментировал работу российских БТР в зоне спецоперации. Российские танки и БТР успешно подавили огневые точки украинских военных и националистов, несмотря на постоянное применение противником противотанкового оружия.

Масса бронетранспортера 82А – чуть более 15 тонн, он может развивать скорость до 100 километров в час. На вооружении этого БТР – крупнокалиберный пулемет и специальный ночной прицел. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.