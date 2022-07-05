ГД приняла проект о приравнивании к госизмене перехода к противнику при военном конфликте

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Госдума во втором чтении приняла законопроект о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника при вооруженном конфликте или военных действиях, в которых участвует Россия.
Новым составом преступления дополнили статью 275 Уголовного кодекса РФ. Так, за переход к противнику грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от 3 лет либо с ограничением свободы на срок до 2 лет.
Под переходом к противнику понимается участие лица в составе противостоящих России сил иностранного государства или организации с применением вооружения и военной техники.
Ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона об обеспечении проведения российскими военными контртеррористических операций в других странах. Из документа следует, что для этого правительство сможет вводить специальные меры в экономической сфере.
Проект об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны был внесен в Госдуму правительством России в конце июня.
В документе, опубликованном в базе данных ГД, отмечалось, что в связи с проведением спецоперации на Украине в РФ возникла краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники, а также обеспечении материально-техническими средствами.
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