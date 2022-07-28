Сенат США призвал включить Россию в список стран-спонсоров терроризма

Фото: ТАСС/Александр Река
Сенат в США принял резолюцию, призывающую госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что резолюцию приняли в сенате с поправкой и исправленной преамбулой путем голосования. В документе правительство РФ обвинили в якобы осуществлении кампании террора и применении силы против гражданских лиц во время второй военной кампании в Чечне, нанесении ударов в Сирии, поддержке с 2014 года "сепаратистов", в Донбассе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что последствия для отношений России и США будут крайне негативными в случае признания Соединенными Штатами РФ спонсором терроризма. По его мнению, отношения между двумя государствами находятся в незавидном положении, их сложно испортить еще сильнее.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма "пропагандистским ходом". Она пообещала, что РФ не оставит такие меры без ответа.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с заявлением, что конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдепартамент.
До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к руководству США с призывом признать Россию спонсором терроризма. Он также рассказал, что известил об этом другие страны G7.
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