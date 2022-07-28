США направили России запрос на проведение телефонного разговора Блинкена с Лавровым

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США направили запрос России на проведение телефонного разговора между госсекретарем Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, Соединенные Штаты ясно дали понять Москве, что хотят провести телефонный разговор.

Прайс добавил, что Россия подтвердила наличие этого запроса.

"Российский министр находится в поездке, у меня сейчас нет обновленной информации о том, когда они (российская сторона. – Прим. ред.) смогут связаться. Но мы продолжим обсуждать это по соответствующим каналам", – приводит слова главы пресс-службы Госдепа ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Госдепартаменте США ждут повода для встречи главы Лаврова и Блинкена. При этом в Вашингтоне настаивают, что дать этот повод должна именно Россия.

