В Госдуме оценили возможность возвращения Аляски в состав РФ

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков рассказал Москве 24, что дальнейшее обострение проблем в США может подтолкнуть Аляску к возвращению в состав РФ.

Ранее китайское издание Sohu сообщило о рисках США потерять Аляску. В материале говорится, что американцы намереваются истощить экономику РФ. Однако Россия не позволит им делать все, что они хотят, поскольку Москва подготовила контрудар. Журналисты сослались на заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина, указавшего, что у РФ есть что возвращать, в частности Аляску.

По словам Новикова, на сегодняшний день США, как и весь мир, находятся в условиях жесткого кризиса. Однако, несмотря на свой экономический, политический потенциал и военную мощь, Америка хуже справляется с вызовами и угрозами XXI века, чем, например, Китай, который развивается на социалистической основе, считает депутат.

"Значит, мы можем в обозримой исторической перспективе столкнуться с тем, что обострение экономических проблем в США приведет и к политическому кризису внутри этой страны, где много межрасовых, межнациональных, социальных, классовых и других противоречий, что может привести к рассыпанию единого политико-экономического пространства", – рассуждает Новиков.





Дмитрий Новиков первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам В этом случае нельзя исключать, что отдельные штаты или отдельные группы штатов пойдут своим путем, и на карте мира появится новое территориальное образование.

При этом судьба Аляски многовариантная, продолжает депутат. Например, она может остаться внутри какого-то образования, сохраняющегося на территории США, приобрести черты национального суверенитета и попытаться выстроить свою государственность или захочет стать частью России, уточнил парламентарий.

"В конце концов в этом мире немало стран с небольшим населением. И в этом смысле Аляска могла бы в этой ситуации состояться как отдельное образование. Ну и наконец она могла бы воссоединиться со своей исторической родиной, коей является Россия", – подчеркнул Новиков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией ответила на высказывания по ситуации на Украине, прозвучавшие от журналиста американского телеканала CNN. В частности, она напомнила о том, что исторически Аляска принадлежит России.

