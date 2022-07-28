Белый дом отказался отменить санкции против РФ в рамках сделки по заключенным в России

Фото: depositphotos/etienjones
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась исключить санкции против РФ или допустить возможность их смягчения в обмен на освобождение американцев, находящихся под стражей в России. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, США сделали серьезное предложение России, но отказалась раскрыть его содержание.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что конкретный результат на переговорах по взаимному обмену российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, пока не достигнут. По ее словам, в этом вопросе должны быть учтены интересы обеих сторон.
Накануне президент США Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. По данным источников, предложение Москва направила еще в июне. Детали инициативы при этом не учточняются.
В мае замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что Москва предпочитает не афишировать усилия и не спекулировать на теме обмена заключенными между Россией и США. По его словам, это крайне чувствительный вопрос, поскольку речь идет о человеческих судьбах. Он добавил, что традиционно переговорный процесс по этому поводу имеет сложный и закрытый характер.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: