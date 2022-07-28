Белый дом отказался отменить санкции против РФ в рамках сделки по заключенным в России

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Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась исключить санкции против РФ или допустить возможность их смягчения в обмен на освобождение американцев, находящихся под стражей в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, США сделали серьезное предложение России, но отказалась раскрыть его содержание.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что конкретный результат на переговорах по взаимному обмену российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, пока не достигнут. По ее словам, в этом вопросе должны быть учтены интересы обеих сторон.

Накануне президент США Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. По данным источников, предложение Москва направила еще в июне. Детали инициативы при этом не учточняются.

В мае замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что Москва предпочитает не афишировать усилия и не спекулировать на теме обмена заключенными между Россией и США. По его словам, это крайне чувствительный вопрос, поскольку речь идет о человеческих судьбах. Он добавил, что традиционно переговорный процесс по этому поводу имеет сложный и закрытый характер.