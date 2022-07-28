Конкретный результат по взаимному обмену заключенных РФ и США пока не достигнут – Захарова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Конкретный результат на переговорах по взаимному обмену российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, пока не достигнут, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в этом вопросе должны быть учтены интересы обеих сторон.

Захарова напомнила, что вопрос взаимного обмена граждан двух стран в свое время обговаривался президентами России и США. Они поручили соответствующим уполномоченным структурам проводить переговоры.

"Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут. При этом мы исходим из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон", – цитирует дипломата ТАСС.

Накануне президент США Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. По данным источников, предложение Москва направила еще в июне. Детали инициативы при этом не учточняются.

В мае замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что Москва предпочитает не афишировать усилия и не спекулировать на теме обмена заключенными между Россией и США. По его словам, это крайне чувствительный вопрос, поскольку речь идет о человеческих судьбах. Он добавил, что традиционно переговорный процесс по этому поводу имеет сложный и закрытый характер.