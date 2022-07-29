РФ согласовывает время контакта с госсекретарем США Блинкеном – Лавров

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Дата проведения телефонных переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном согласовывается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского министра.

"Мы сейчас согласовываем время такого контакта, он должен состояться, когда я буду находиться в рабочем кабинете. Ясно, что сегодня это едва ли получится. Но в последующие дни мы предложим американским коллегам удобную дату", – сказал Лавров.

Он уточнил, что узнал о желании американской стороны организовать разговор во время поездки в Африку. По словам Лаврова, он увидел выступление Блинкена по телевидению.

"Где-то сутки прошли, прежде чем мы получили официальный запрос", – рассказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что готов выслушать предложения Вашингтона по обмену заключенными и вывозу зерна из Украины. При этом он добавил, что МИД РФ попросил американских коллег уточнить возможные темы обсуждения, однако пока не получил ответа.

По словам Лаврова, вопрос обмена заключенными, содержащимися под стражей в США и России, уже рассматривался в ходе встречи Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом в Женеве в июне 2021 года.

"Там они договорились уполномочить компетентных лиц заниматься этими вопросами. И МИД не из их числа. Но тем не менее послушаем, что он может сказать. Насчет украинского зерна – тоже, наверное, было бы интересно услышать, как они собираются выполнять те обязательства, которые взяли на себя в контексте инициативы генсека ООН", – отметил он.

Лавров подчеркнул, что именно введенные Вашингтоном санкции делают невозможным полную реализацию подписанных с РФ контрактов на поставки зерна. Однако, как отметил министр, генсек ООН Антониу Гутерриш взял на себя обязательство ликвидировать эти барьеры.

"Ну и насчет Украины и всего остального – я слышал Тони Блинкена, когда он заявил, что не будет со мной обсуждать Украину, потому что Украина должна сама представлять свои интересы, американцы за них не имеют права работать", – заявил Лавров.

В то же время, как напомнил глава МИД РФ, неделю назад представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США считают, что Украине не следует вести переговоры с РФ.

"По Фрейду, в общем-то: стало ясно, кто кем руководит и насколько американцы "не заставляют" Украину делать ту или иную вещь", – заключил Лавров.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США направили запрос России на проведение телефонного разговора между госсекретарем Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, Соединенные Штаты ясно дали понять Москве, что хотят провести телефонный разговор.

27 июля президент США Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. По данным источников, предложение Москва направила еще в июне. Детали инициативы при этом не уточняются.