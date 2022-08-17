85% мирового населения не ввели санкции против России – МИД КНР

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Только 15% населения всей планеты ввели санкции против России, остальные 85% не делали этого, обратил внимание официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
В своем Twitter он опубликовал круговую диаграмму, на которой обозначены соответствующие доли, и подчеркнул, что только большинство считается международным сообществом.
Ранее в Китае раскритиковали попытки Запада исключить Россию из международных переговоров. Глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг назвал такие действия некорректными.
До этого официальный представитель МИД Китая заявил, что власти КНР выступают категорически против попыток США ввести односторонние санкции в отношении поставок российской нефти в Китай. Он подчеркнул, что Пекин и Москва сотрудничают в торгово-экономическом плане на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения. Более того, сотрудничество двух стран не нацелено против третьих сторон и не подвержено влиянию внешних факторов.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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